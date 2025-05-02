علمت «عكاظ»من مصادرها الخاصة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ رؤساء أندية الدرجة الثالثة خلال الاجتماع الأخير، بعدم وجود أي توجّه لدمج دوري الدرجة الثالثة مع دوري المناطق، مؤكداً أن ما تم تداوله سابقاً بشأن إعادة هيكلة المسابقة كان مجرد مقترح أولي طُرح ضمن مناقشات تطوير المسابقات الأدنى.وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين الاتحاد وممثلي الأندية، تم خلاله عرض عدد من السيناريوهات المحتملة لتنظيم الدوري في المواسم القادمة. وكان من أبرز هذه السيناريوهات مقترح تحويل دوري الدرجة الثالثة إلى نظام مناطقي، بحيث تُقام المنافسات على مستوى المناطق الإدارية، ويصعد بطل كل منطقة إلى دوري الدرجة الثانية.إلا أن هذا المقترح واجه رفضاً واضحاً من غالبية رؤساء الأندية، الذين اعتبروا أن مثل هذا النظام قد يُضعف من حدة التنافس، ويُقلّص من فرص الفرق في الاستعداد الفني الحقيقي، إضافة إلى الأثر السلبي المحتمل على الحضور الجماهيري وتنوع المواجهات.كما أكدت المصادر أن الاجتماع شهد أيضاً طرح مقترح آخر مثير للقلق، يتمثل في إيقاف الدعم المالي أو تقليصه بنسبة تصل إلى 50٪؜، وهو ما أثار موجة من التحفظات داخل القاعة، في ظل اعتماد عدد من أندية الدرجة الثالثة على هذا الدعم لتغطية التكاليف التشغيلية والمشاركة الموسمية.ورغم وضوح المواقف الرافضة، شدد ممثلو الاتحاد على أن كافة المقترحات لا تزال في طور الدراسة، وأن الهدف الأساسي هو تطوير دوري الدرجة الثالثة ورفع كفاءته التنافسية والمالية، بالتنسيق مع الأندية ذاتها لضمان تحقيق الاستدامة الفنية والمادية.