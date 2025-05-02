في واحدة من اللقاءات المهمة في صراع البقاء، يستضيف الفيحاء نظيره فريق ضمك عند تمام الساعة 7:05 من مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة 30 لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الفيحاء هذا اللقاء سعياً للفوز والهروب من مراكز الخطر لا سيما بعد فوز الوحدة والعروبة والفتح في افتتاحية لقاءات الجولة لتتقارب النقاط، ومما يعقد الأمر أكثر على فريق الفيحاء أنه لم يسبق وأن انتصر على ضمك في دوري المحترفين ويطمح لتحقيق انتصاره الأول للهروب من مراكز الهبوط التي تفصله عنها نقطة واحدة فقط إذ يحتل الفيحاء المركز الـ 15 برصيد 30 نقطة حصدها من 6 انتصارات و12 تعادلاً و11 خسارة، وله من الأهداف 23 وعليه 41 هدفاً، ويعتمد مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل على طريقة 3 – 4 – 2 – 1 بوجود رينزو لوبيز في خط المقدمة وخلفه الثنائي أليخاندرو بوزويلو وفاشون ساكالا، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس عبدالرؤوف الدقيل وأمامه ثلاثي الدفاع سامي الخيبري والإنجليزي كريس سمولينج وزياد الصحفي.فيما يدخل فريق ضمك لقاء الليلة بذات الطموحات فالفوز سيقفز به لمراكز الأمان مؤقتاً ويوسع الفارق النقطي بينه وبين مراكز الهبوط، ويحتل ضمك المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة جمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات و14 خسارة وله من الأهداف 35 وعليه 46 هدفاً، ويعتمد مدربه الوطني خالد العطري على طريق 4 – 2 – 3 – 1 بوجود السنغالي حبيب ديالو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي الغيني فرنسوا كامانو والروماني نيكولاي ستانسيو والكاميروني جورج نكودو، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس الروماني فلوريون نيتا وأمامه رباعي الدفاع رمزي صوعان والجزائريان فاروق شافعي وعبدالقادر بدران بالإضافة للظهير ضاري العنزي.