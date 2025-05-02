يستضيف فريق القادسية نظيره فريق الخلود عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك ضمن لقاءات الجولة 30 لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق القادسية هذا اللقاء بعد أن فقد نقطتين ثمينتين في الجولة الماضية بتعادله مع جاره الخليج بهدف لكل منهما في ديربي الشرقية، ويطمح القادسية في لقاء الليلة أمام ضيفه الخلود لحصد النقاط الثلاث والعودة للمنافسة على مراكز المقدمة إذ يحتل المركز الخامس برصيد 56 نقطة حصدها من 17 انتصاراً و5 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 42 وعليه 26 هدفاً كأقوى خط دفاع في الدوري، ويعتمد مدربه الإسباني خوسيه غونزاليس على طريقة 4 – 4 – 2 بوجود الثنائي أوباميانج وجوليان كينيونيس في خط المقدمة، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس البلجيكي كوين كاستيلس وأمامه رباعي الدفاع محمد أبو الشامات وجهاد ذكري وناتشو فيرنانديز وجاستون الفاريز، فيما يتواجد في الوسط الرباعي ناهيتان نانديز وكاميرون بويرتاس وازيكويل فيرنانديز وتركي العمار.فيما يدخل الخلود هذا اللقاء سعياً لإيقاف سلسلة الخسائر التي تعرض لها في الجولات الخمس الأخيرة والتي أطاحت بالفريق للمركز الـ 13 برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن مقاعد الهبوط، وتمكن الخلود من الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 4 وخسر 16 لقاءً وتمكن هجومه من تسجيل 35 هدفاً، فيما سكنت شباكه 55 هدفاً، ويعتمد مدربه الجزائري نورالدين زكري على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود موليكا في خط المقدمة وخلفه الثلاثي محمد صوعان وأليكس كويادو وماوليدا، فيما يتواجد في حراسة المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي وأمامه رباعي الدفاع عبدالله هوساوي وايكونج وجيومبر وحمدان الشمراني، وفي المحور يتواجد الثنائي ندورام وأليو ديانج.