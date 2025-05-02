أكد استشاري الطب النفسي والمهتم بالشأن الرياضي الدكتور محمد السليماني لـ«عكاظ»، أن لقاء الأهلي وكاواساكي الياباني في نهائي أبطال آسيا للنخبة السبت القادم سيكون مختلفا بكل المقاييس والاعتبارات، إذ من المتوقع أن تشاهد الجماهير الرياضية مباراة مثيرة وقوية، فقد تجاوز الفريقان للوصول إلى النهائي فرقا قوية كانت مرشحة بقوة للوصول إلى النهائي تتصدرها النصر والهلال والسد، فبلوغ الأهلي وكاواساكي النهائي يؤكد إصرارهما على انتزاع لقب أبطال آسيا للنخبة.وقال إن كفة الحالة النفسية للاعبي الفريقين متقاربة إلى حد كبير، كما أن المستوى الفني واللياقي متعادلة بين الطرفين، وإن كان الفريق الياباني يتميز بالسرعة في الأداء وهو ما يجعله يستفيد كثيرا من الهجمات المرتدة المباغتة كما لاحظنا ذلك في لقاء النصر، وهذا يتطلب من الأهلاويين ومدربهم ماتياس يايسله أن يضعوا في اعتبارهم عامل السرعة عند اليابانيين وكيفية تعطيل كمبيوتر السرعة.وتابع، وصول الأهلي إلى النهائي بعد تجاوزه فريق الهلال يضاعف من مسؤوليتهم أمام كاواساكي الذي سيكون هو الآخر نداً قويًا وسيسعى بكل الطرق إلى تعطيل هجوم الأهلي ومنع حركته.وأضاف، رغم كون الأهلي يتسلح في هذا اللقاء بعاملي الأرض والجمهور إلا أن اللقاء النهائي لا يعترف بذلك، فعالم كرة القدم مليء بالمفاجآت، فالدقيقة الأخيرة من اللقاء قد تصنع الفرحة أو الحسرة عند المشجعين، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضورا مميزا وكثيفا من الجماهير الأهلاوية واليابانية، فالتتويج يحمل اللقب الآسيوي وكلاهما يتسابقان من أجل رفع كأس أبطال النخبة.وختم د. السليماني حديثه بقوله: «من الصعب وضع أي نتيجة مسبقة للمباراة، ولكن الفريق الذي سيلعب بهدوء الأعصاب ونفسية مستقرة وينفذ خطة المدرب كما ينبغي سيكون الأقرب إلى الفوز ونيل الكأس، كما أن المدربين والجهاز الفني مطالبون ببذل المزيد من الجهد في تأهيل فريقهم نفسيا وبدنيا حتى يتعاملوا مع معطيات اللقاء داخل المستديرة الخضراء بفنيات عالية وعطاء كروي كبير يكون محل إعجاب وأنظار الجميع».