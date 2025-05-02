رصد الاتحاد الآسيوي مبالغ مجزية للفرق المشاركة في دوري كأس أبطال آسيا للنخبة، وللفرق التي وصلت للأدوار النهائية، ففي حال تتويج الأهلي بكأس المسابقة سيحصل على 12 مليون دولار، أي ما يعادل 45 مليون ريال، فيما يحصل الوصيف على 6 ملايين دولار، وهذه الحوافز من أهم الأسباب وراء تغيير شكل البطولات في العالم بأكمله وقارة آسيا على وجه الخصوص؛ لتجديد متعة هذه اللعبة والحفاظ عليها كلعبة أولى؛ لرفع إيرادات ومداخيل المسابقات من خلال زيادة عدد المباريات ووضع الكبار في مواجهات مباشرة ترفع من حرارة هذه البطولات، إذ أصبحت تكلفة كرة القدم مرتفعة وفاتورتها أضحت باهظة على الكل، وبدون شك الدخل الذي يأتي من هذه المسابقات من شأنه مساعدة الأندية ككل في تحمل جزء من مصاريفها العالية خصوصا أجور اللاعبين والمدربين.ومسابقة دوري أبطال آسيا ليست بمعزل عن كل هذا وينطبق عليها ما ينطبق على غيرها، لذلك قرر الاتحاد الآسيوي قبل عامين تغيير شكل هذه البطولة ونظامها مما حولها إلى مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.الإيرادات التي تحصل عليها الأندية:- الدور التمهيدي = 800 ألف.- دور الـ 16 = 200 ألف.- دور الـ 8 = 400 ألف.- نصف النهائي = 600 ألف.- وصيف البطولة = 4 ملايين.- البطل = 10 ملايين.