بعد المؤتمر الصحفي الذي أعقب خروج النصر من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، انفجرت موجة من الانتقادات اللاذعة تجاه مدرب الفريق «ستيفانو بيولي »، حيث شهدت القاعة تصريحات حادة من إعلاميين، أحدهم قال صراحة: «اذهب إلى المطار فوراً». فيما وجّه آخر رسالة أكثر قسوة بقوله: «لو كنت أملك قيمة فسخ عقدك، لأنهيته فوراً».المقاطع التي وثّقت اللحظة انتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت تساؤلات واسعة عن غياب الدور الإعلامي والاتصالي الرسمي داخل نادي النصر، في وقت يُفترض أن يكون فيه الخطاب الإعلامي مدروساً واحترافياً.الغريب في المشهد لم يكن في حدّة الطرح بقدر ما كان في غياب التوازن الاتصالي داخل النادي، حيث بدا المدرب دون حماية فكرية أو دعم تنظيمي، مما فتح الباب لفوضى تعبيرية تشوّه صورة النادي ولا تعكس قيمه.الجمهور بدوره قال:« لو أن التنفيذي بقيادة ماجد الجمعان خرج للرد وأنهى تساؤلات الإعلاميين باحتراف، لما انفجر المشهد بهذا الغضب، ولا تحوّل المؤتمر إلى منصة لوم وارتباك».غياب الصوت الرسمي ترك المدرب وحده في وجه العاصفة، وترك الإعلام يملأ الفراغ على طريقته .