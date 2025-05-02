وجّه المدير التنفيذي لنادي النصر، ماجد الجمعان، رسالة مؤثرة لجماهير النادي عقب الخروج الآسيوي، مؤكداً أن العمل داخل النادي لا يزال في مرحلة البناء، ومشدداً على أن محبة الكيان لا تتغير مهما كانت النتائج.وقال الجمعان: «جمهور النصر العزيز، الحمد لله أولًا وآخراً، قدر الله وما شاء فعل. بدأنا البناء منذ 3 أشهر، ولا زلنا نبني. محبتنا لهذا الكيان لن تتغير، ونحن بشر ولنا مشاعرنا من غضب وحزن في مثل هذه الأوقات، لكن إن شاء الله الفرح قريب»،وأضاف أن الإدارة أعادت للفريق شيئًا من الأمل بعد أن كان قد فُقد، واعدًا أن : "الفريق سيكتمل بعد الصيف"، مع التأكيد أن الهدف الحالي هو إنهاء الدوري ضمن المراكز الثلاثة الأولى لضمان التأهل إلى بطولة النخبة، التي أكد أن النصر سيظفر بها العام القادم بمشيئة الله»، في المقابل، قوبلت رسالة الجمعان بانتقادات من بعض جماهير النصر، التي اعتبرت أن فترة 90 يوماً كافية لإحداث تغيير جوهري، خاصة مع تكرار الإخفاقات في البطولات الكبرى، مطالبين بمحاسبة أدق، وقرارات أوضح، وشفافية أعلى في التخطيط والعمل.تباينت الآراء، لكن يظل العنوان الأبرز: بين إدارة تطلب الصبر... وجمهور يرى أن الانتظار طال بما فيه الكفاية.