تابعوا عكاظ على
Google News Account
-A +A
صالح عابد الحربي (جدة) @saleh_okaz
اقترب فريق الوحدة من مراكز الأمان بعد أن قلب تأخره لفوز بهدفين لهدف على مضيفه الأخدود في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران ضمن لقاءات الجولة 30 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

بدأ اللقاء بحذر من الفريقين وظهرت الإثارة والندية في الشوط الثاني إذ افتتح الأخدود مسلسل الأهداف بعد انطلاقة سافيور غودوين من الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية أرضية ليعسكها الباتو في شباك الوحدة كهدف أول للأخدود (د: 50)، لينتفض الوحدة ويسيطر لاعبوه على مجريات اللقاء وبعد مرور خمس دقائق فقط تمكن من إدراك التعادل بعد عرضية من سعيد المولد وأراد مدافع الأخدود سعيد الربيعي إبعادها ولكن الكرة وصلت للمغربي محمد مكعازي ليسددها مباشرةً في المرمى كهدف أول وتعادل للوحدة (د: 55)، وواصل الوحدة سيطرته على اللقاء ومن هجمة مرتدة مرر أليكساندرو كريتو كرة ذكية لزميله عبدالعزيز نور الذي كسر حاجز التسلل وراوغ الحارس باولو فيتور وأسكن الكرة في الشباك كهدف ثانٍ للوحدة (د: 75)، وكاد الأخدود أن يعود للقاء بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء لغودوين ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الحكم قراره لوجود مخالفة على غودوين لإعاقته لاعب الأخدود قبل سيطرته على الكرة، وكاد أليكساندرو أن يسجل واحداً من أجمل أهداف الموسم بعد أن سدد كرة طويلة من ملعب فريقه الوحدة لتتجاوز الكرة الحارس فيتور ولكنها ارتطمت في العارضة لتعود للحارس، ليعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز الوحدة بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة يحقق الوحدة فوزه الـ 8 ويصل للنقطة 29 وفي المركز الـ 16، فيما تلقى الأخدود الخسارة الـ 16 وتجمد رصيده عند 28 نقطة وفي المركز الـ 17 ما قبل الأخير، وفي الجولة القادمة سيلاقي الوحدة ضيفه الفتح يوم السبت 10 مايو، فيما يستضيف الأخدود نظيره النصر يوم الاثنين 12 مايو.

أخبار ذات صلة
 
العروبة يعزز آماله بالبقاء بالـ 4
العروبة يعزز آماله بالبقاء بالـ 4
الموت يغيب أشهر مشجعي المونديال ومنتخب إسبانيا
الموت يغيب أشهر مشجعي المونديال ومنتخب إسبانيا