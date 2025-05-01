اقترب فريق الوحدة من مراكز الأمان بعد أن قلب تأخره لفوز بهدفين لهدف على مضيفه الأخدود في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران ضمن لقاءات الجولة 30 لدوري روشن السعودي للمحترفين.بدأ اللقاء بحذر من الفريقين وظهرت الإثارة والندية في الشوط الثاني إذ افتتح الأخدود مسلسل الأهداف بعد انطلاقة سافيور غودوين من الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية أرضية ليعسكها الباتو في شباك الوحدة كهدف أول للأخدود (د: 50)، لينتفض الوحدة ويسيطر لاعبوه على مجريات اللقاء وبعد مرور خمس دقائق فقط تمكن من إدراك التعادل بعد عرضية من سعيد المولد وأراد مدافع الأخدود سعيد الربيعي إبعادها ولكن الكرة وصلت للمغربي محمد مكعازي ليسددها مباشرةً في المرمى كهدف أول وتعادل للوحدة (د: 55)، وواصل الوحدة سيطرته على اللقاء ومن هجمة مرتدة مرر أليكساندرو كريتو كرة ذكية لزميله عبدالعزيز نور الذي كسر حاجز التسلل وراوغ الحارس باولو فيتور وأسكن الكرة في الشباك كهدف ثانٍ للوحدة (د: 75)، وكاد الأخدود أن يعود للقاء بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء لغودوين ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الحكم قراره لوجود مخالفة على غودوين لإعاقته لاعب الأخدود قبل سيطرته على الكرة، وكاد أليكساندرو أن يسجل واحداً من أجمل أهداف الموسم بعد أن سدد كرة طويلة من ملعب فريقه الوحدة لتتجاوز الكرة الحارس فيتور ولكنها ارتطمت في العارضة لتعود للحارس، ليعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز الوحدة بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الوحدة فوزه الـ 8 ويصل للنقطة 29 وفي المركز الـ 16، فيما تلقى الأخدود الخسارة الـ 16 وتجمد رصيده عند 28 نقطة وفي المركز الـ 17 ما قبل الأخير، وفي الجولة القادمة سيلاقي الوحدة ضيفه الفتح يوم السبت 10 مايو، فيما يستضيف الأخدود نظيره النصر يوم الاثنين 12 مايو.