قلب فريق العروبة تأخره أمام مضيفه الرياض لفوز قوي بقيادة مهاجمه عمر السومة الذي أحرز هاتريك، لينتهي اللقاء بفوز العروبة بنتيجة 4/ 2، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز في افتتاحية لقاءات الجولة 30 لدوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء بداية قوية لفريق العروبة وبعد مرور خمس دقائق فقط أحرز عمر السومة أولى الأهداف بعد مجهود فردي من مهند أبو طه ليلعب كرة عرضية للسومة ويسكنها الشباك كهدف أول للعروبة (د: 5)، لينتفض فريق الرياض ويسيطر على مجريات اللقاء، وقبل نهاية الشوط الأول سدد بيرنارد مينساه كرة قوية تصدى لها حارس العروبة كوكي ليكملها طلال حاجي في الشباك كهدف أول وتعادل للرياض (د: 44)، وفي الوقت بدل الضائع عاد مينساه للتألق بعد أن لعب يحيى الشهري ركلة زاوية وحولها مينساه برأسه نحو المرمى كهدف ثانٍ للرياض (د: 45+5)، وفي الشوط الثاني عاد عمر السومة للتألق مجدداً ويحرز هدف التعادل للعروبة بعد انطلاقة من إبراهيم الزبيدي ليلعبها عرضية ويحولها السومة بقدمه نحو المرمى كهدف شخصي ثانٍ وتعادل للعروبة (د: 58)، وقبل نهاية اللقاء مرر حسين الشويش كرة من منتصف الملعب للمنطلق غودموندسن الذي سيطر على الكرة وواجه الحارس وسددها في المرمى كهدف ثالث للعروبة (د: 84)، وبعد خمس دقائق بصم عمر السومة على الهاتريك وبذات الطريقة بعد أن تلاعب فهد الزبيدي بالدفاع ولعبها عرضية ليترجمها السومة بقدمه في المرمى كهدف ثالث للسومة ورابع للعروبة (د: 89)، لينتهي اللقاء بفوز العروبة على الرياض 4/ 2.وبهذه النتيجة يحقق العروبة فوزه الـ 9 ويصل للنقطة 30 وفي المركز الـ14، فيما تلقى الرياض الخسارة الـ 13 وتجمد رصيده عند 35 نقطة وفي المركز الـ 9، وفي الجولة القادمة سيلاقي العروبة مضيفه الهلال يوم الاثنين الموافق 12 مايو، فيما يواجه الرياض مضيفه الخليج يوم السبت الموافق 10 مايو.