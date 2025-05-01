توفي مانولو ديل بومبو، أشهر مشجعي منتخب إسبانيا، والمعروف بلقب «قارع الطبول»، اليوم (الخميس)، عن عمر ناهز 76 عاما.وبدأت شهرة المشجع في الظهور خلال مونديال 1982 في إسبانيا، حيث كان دائم الحضور بطبلته، وحضر 10 نسخ من كأس العالم لمساندة منتخب بلاده، باستثناء مونديال قطر فقط.وتابع مانولو، الذي كان يعيش في الأعوام الماضية بمنطقة مونكوفار، آخر مباراة للمنتخب الإسباني في الميستايا، وكانت في ربع نهائي دوري الأمم أمام هولندا، وانتهت بفوز الماتادور بركلات الترجيح 5-4، في 24 مارس الماضي.وولد مانويل في مدينة سيوداد ريال، ثم انتقل لاحقا إلى هويسكا، حيث بدأ شغفه بكرة القدم، وأصبح جزءا من مدرجات ملعب الكوراز لتشجيع الفريق المحلي، وبعدها اتجه لمساندة ريال سرقسطة أيضا.ورغم أنه كان حاضرا في يورو 1980، لم يشتهر مانولو سوى بعد مونديال 1982 في إسبانيا، حيث قطع أكثر من 15 ألف كيلو متر، وانتشرت له مجموعة صور بطبلته العملاقة والكوفية على عنقه، مرتديا قميص الماتادور، مطبوعا على ظهره رقم 12، وبات معروفا بين أوساط مشجعي كرة القدم منذ وقتها.