اعترف مدرب فريق النصر ستيفانو بيولي أن فريقه لم يظهر بالصورة المطلوبة خلال المباراة التي خسرها أمام أوازاكي فرونتال الياباني 2-3 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.وقال بيولي في تصريحه لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد المواجهة: «من الصعب الحديث عن هذه المباراة، حيث ارتكبنا الكثير من الأخطاء التي يجب ألا نرتكبها، ولم نقم بالأشياء التي كان يتوجب أن نقوم بها، وفي المجمل لم نكن جيدين اليوم، ولقد لعبنا بإستراتيجية صعبة وفيها مغامرة كبيرة، خصوصا في الشوط الثاني، لأنه لم يكن أمامنا خيارات كثيرة، والآن خسرنا هذه المباراة، ويجب ألا ننظر للخلف، حيث نريد أن ننهي الموسم المحلي بشكل جيد».وأضاف بيولي قائلاً:«لم نتفاجأ بأداء الفريق المقابل، ولكننا فوجئنا بأداء فريقنا، حيث كانت هناك نقاط سلبية كثيرة لدينا، نجح الفريق المقابل في استغلالها، لقد لعبنا ضد فريق كنا نعرف طريقة لعبه، ولكن نحن لم نكن جيدين في نقل الكرة والتحركات ومحاولات الوصول إلى العمق، وكنا نصل متأخرين في الضغط على الكرة ومحاولة الوصول إلى الكرة الثانية».واختتم بيولي حديثه قائلاً: «في بداية الموسم كنا نعتقد أن النتائج ستكون أفضل، ولكن ضغط المباريات والعديد من العوامل الأخرى أسفرت عن النتائج التي حصلت خلال الموسم، والآن سنراجع أنفسنا لنحدد ماذا سنقدم للنادي في الموسم القادم».