اعتبر مدرب نادي كاواساكي فرونتال «شيغيتوشي هاسيبي» أن فريقه يقطف ثمار الاستعداد قبل بداية الموسم، بعدما تغلب على النصر 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.وقال المدرب هاسيبي في تصريحه لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد اللقاء: «كانت المباراة صعبة، ولكننا قدمنا أفضل مستوى لدينا على أرض الملعب، ولهذا نجحنا في تحقيق الفوز».وأضاف هاسيبي قائلاً: «لعبنا في المباراة الماضية 120 دقيقة، ولهذا قمت باتخاذ قرار إشراك بعض اللاعبين الشباب، ثم بعد ذلك خلال المباراة كنت أقوم بعمليات تبديل من أجل إشراك لاعبين أصحاب خبرة أكبر للتعامل مع مجريات المباراة، ورغم أن هذه المباراة كانت خارج أرضنا إلا أننا واصلنا تحقيق الفوز، وقطفنا ثمار ما قمنا به من استعداد قبل بداية الموسم».وأوضح «أداء الفريق وانضباط اللاعبين خلال المباراة كان نتيجة لحديثي واجتماعاتي معهم خلال الفترة الماضية، حيث كنا نستعد من بداية العام للعب بروح قتالية وانضباط تكتيكي، وقد قطفنا ثمار هذا العمل، وأنا سعيد بتحقيق مثل هذه النتيجة التي يعتبرها البعض مفاجئة، فاليوم لم يكن أمامنا أي خيار سوى تحقيق الفوز، وقد تناقشنا في الجهاز الفني على كيفية كسب الكرة والدفاع الجيد أمام الفريق المقابل، كي نحقق ما نريد».واختتم هاسيبي حديثه قائلاً: «بالتأكيد نحن في المباراة النهائية نريد أن نقوم بتقديم مفاجأة جديدة، بعدما قمنا به في أول مباراتين».