اعتبر لاعب كاواساكي فرونتال تاتسويا إيتو أن الروح الواحدة واللعب الجماعي كانا سبب الفوز على النصر السعودي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.وقال إيتو في تصريحه لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد اللقاء: «كانت المباراة صعبة، ولكننا لعبنا كفريق واحد بشكل جماعي لنحقق الفوز، والآن بقي لدينا مباراة واحدة، وعلينا تحقيق انتصار واحد كي نصبح أبطال قارة آسيا».وأضاف الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة: «بالنسبة لي كانت هذه النتيجة مهمة جداً للنادي ولكرة القدم اليابانية، وقد كانت هذه فرصة جيدة لعرض مستوانا كممثل للدوري الياباني، وقبل القدوم إلى هنا قال المدرب لنا إن هذه فرصة جيدة بالنسبة لنا لتغيير التاريخ وصناعة تاريخ جديد لكاواساكي فرونتال».وأوضح «من الناحية البدنية كان الوضع صعباً للغاية علينا، ولكن جميع طاقم الفريق عملوا بقوة من أجل تجهيزنا للمباراة، ولقد لعبنا أمام أسماء كبيرة مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني، وقد شعرنا ببعض الصعوبات خلال المباراة، ولكن في الوقت ذاته أنا كنت سعيداً باللعب أمام مثل هذه الأسماء على أرض الملعب».واختتم إيتو حديثه قائلاً: «اليوم شعرت بالسعادة عندما اختارني المدرب للمشاركة في التشكيلة الأساسية، وقد كان الشعور رائعاً بالنسبة لي من خلال التواجد إلى جانب هؤلاء اللاعبين الرائعين على أرض الملعب».