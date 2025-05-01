فنّد المحاضر الآسيوي في كرة القدم يحيى جابر أسباب خسارة النصر خلال لقائه المصيري أمام كاواساكي الياباني في الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا للنخبة، معتبراً أن الأهداف الثلاثة التي تلقتها شباكه مؤلمة وبأخطاء بدائية. وقال، عانى الفريق من سوء أداء عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم ظهيرا الفريق، واللاعب لجامي، والمحور علي الحسن، إضافة لعدم مشاركة دوران ورونالدو في المساندة الدفاعية. وأضاف: «النصر فريق لعب بـ 5 لاعبين واقعيين فقط هم حارس المرمى، وسميكان، وبروزوفيتش، وأوتافيو وماني، وكاد الفريق أن يتعادل أكثر من مرة ولكن انتهت المباراة بخسارته بثلاثية مقابل هدفين». وقال، مما يُثير التساؤلات، أن النصر مازال متمسكاً بعدد من لاعبيه الذين لا تتواكب إمكانياتهم مع مستوى الفريق وطموحاته، وبطريقة لعب لا تمكن المهاجمين من العودة دفاعياً، وكيف لفريق يريد أن يحصل على بطولات أن يلعب بظهيرين بدائيي المستوى؟. وأضاف، النصر يحتاج إلى عدة عوامل منها، دعمه بلاعبين أصحاب أسماء ومستويات فنية مميزة، والتخلص مباشرة من كل اللاعبين غير المجدين فنيا، والذين بالطبع لا يواكبون مرحلة التطور الكبيرة للرياضة السعودية. وأكد جابر قائلاً، يتحمل صناع القرار في نادي النصر مسؤولية مستوى الفريق غير المرضي بتاتاً، وليس المدرب فقط. ‏