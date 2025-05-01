احتفت الصحافة اليابانية الصادرة اليوم (الخميس) بانتصار نادي كاواساكي فرونتال على نادي النصر السعودي بنتيجة 3-2 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، واعتبرت أن هذا الفوز جاء بمثابة «اختراق تاريخي» أمام فريق يضم نخبة من أبرز نجوم العالم.نيكان سبورتس:وصفت صحيفة نيكان سبورتس المواجهة بأنها «ملحمة تكتيكية» تفوق فيها الفريق الياباني على «كوكبة النجوم في النصر»، مشيرة إلى أن رونالدو وماني لم يتمكنا من إنقاذ الفريق السعودي من السقوط أمام التنظيم الصارم والروح القتالية للاعبي كاواساكي.رويترز اليابانية:وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز بنسختها اليابانية، قال نجم المباراة تاتسويا إيتو: «مواجهة رونالدو على أرض الملعب أشبه بلعبة فيديو، لكننا آمنا بأنفسنا وهذه النتيجة تتحدث عنا».المدرب هاسيبي:أشاد مدرب كاواساكي شيغيتوشي هاسيبي بأداء لاعبيه قائلاً: «لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق عالمي، لكننا أظهرنا ما بنيناه منذ بداية الموسم. هذا الفوز هو نتيجة عمل جماعي وإيمان تام بخططنا».سبورتس هوشي:أبرزت صحيفة سبورتس هوشي الفارق في الفاعلية بين الفريقين، مشيرة إلى أن النصر أضاع فرصاً محققة، أبرزها تسديدة رونالدو التي ارتطمت بالعارضة، بينما كان لاعبو كاواساكي أكثر حسماً أمام المرمى.حارس كاواساكي:نقلت الصحف عن الحارس لويس ياماغوتشي قوله: «يعجبني أن يُنظر إلينا كأضعف فريق... لا نملك ما نخسره، لذلك لعبنا بكل ما نملك من طاقة».نهائي منتظر أمام الأهلي:بهذا الانتصار، تأهل نادي كاواساكي فرونتال إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، حيث سيواجه النادي الأهلي السعودي في لقاء يُتوقع أن يكون من العيار الثقيل.