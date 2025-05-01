علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي الهلال قررت رسمياً إقالة المدرب البرتغالي جورجي خيسوس من منصبه، بعد اجتماع حاسم جرى مساء أمس شهد إجماعاً إدارياً على إنهاء العلاقة مع المدرب، ومن المقرر إعلان القرار خلال الساعات القليلة القادمة.وتشير المعلومات إلى أن هذا القرار كان من المقرر صدوره قبل نحو شهرين، عقب مواجهة الاتحاد، إلا أن المدير التنفيذي فهد المفرج رفض ذلك في حينه، متحملاً مسؤولية استمرار المدرب، ومتعهداً بتحسين النتائج. غير أن الأداء الفني المتراجع واستمرار التذبذب دفع الإدارة أخيراً إلى اتخاذ القرار بالإقالة دون تأخير.وكشفت المصادر أن المدرب الوطني محمد الشلهوب سيتولى قيادة الفريق مؤقتاً في المرحلة القادمة إلى حين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.وتدرس إدارة الهلال حالياً 3 خيارات تدريبية بارزة، تشمل البرازيلي تيتي، والإيطاليين كارلو أنشيلوتي، وسيموني إنزاغي، في ظل سعيها للتعاقد مع مدرب ذي خبرة عالية قادر على إعادة التوازن للفريق قبل ختام الموسم.