قرر رجل الأعمال اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس التخلي عن حصته المسيطرة على نادي نوتنغهام فورست الإنكليزي بسبب قانون منع الملكية المتعددة، وذلك في ظل توجه الفريق للمشاركة الموسم القادم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ووضع ماريناكيس، الذي يملك أيضاً نادي أولمبياكوس اليوناني، أسهمه في صندوق ائتماني مطلق امتثالاً للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) المتعلقة بالملكية المتعددة للأندية، التي تنص على أنه لا يُسمح لأي فرد بالسيطرة على ناديين يتنافسان في البطولة نفسها.وضمن أولمبياكوس مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل، ما يعني وجود تضارب في المصالح في حال انضمام فورست إليه في المسابقة القارية الأم.وستكون الفرصة قائمة أمام فورست لاستعادة المركز الثالث قبل مراحل على ختام الدوري الممتاز في حال فوزه على برينتفورد الخميس في المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة والثلاثين.ويُعدّ تخلي ماريناكيس عن ملكية فورست إجراء مؤقتاً شائعاً في حالات من هذا النوع.ولم يشارك فورست في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 1980-1981 حين كان يدافع عن لقب أحرزه لموسمين توالياً تحت قيادة المدرب براين كلوف.