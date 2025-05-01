طرحت المنصة المخصصة لتذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة الدفعة الأولى من تذاكر المباراة التي ستجمع الأهلي وكاواساكي الياباني مساء بعد غد (السبت) في النهائي الكبير.وعلى رغم طرح جزء بسيط من إجمالي التذاكر في المنصة المخصصة إلا أنها شهدت إقبالاً غير مسبوق سجل أرقاماً غير اعتيادية تجاوزت الـ500 ألف شخص في قائمة الانتظار، قبل أن تنفد الدفعة المطروحة في وقت قياسي، وينتظر أن يشهد طرح بقية الدفعات خلال الساعات القادمة إقبالاً أكبر.ويعيش الأهلاويون حماساً كبيراً قبل النهائي المرتقب لفريقهم أمام كاواساكي الياباني في نهائي النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا بنظامه الجديد.