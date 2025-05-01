رغم تصنيف نادي النصر سابع أقوى علامة تجارية كروية عالمياً إلا أن أداءه الاتصالي الرقمي خلال بطولة نخبة آسيا جاء ضعيفاً ولا يواكب مكانته ولا طموحات الدولة في مشروعها الرياضي الكبير بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وبالاستناد إلى نظرية اعتماد أنظمة الإعلام، كانت جماهير النصر تتجه إلى قنوات النادي الرسمية طلباً للتنظيم والمعلومة، إلا أن الحسابات أخفقت في هذا الدور، بتأخر البيانات، وغياب الرسائل، وتزايد الشكاوى الجماهيرية حول التذاكر والتنظيم دون تفاعل اتصالي فعّال.الأزمة لم تقتصر على الجانب التنظيمي، بل شملت ضعف المحتوى الإبداعي، حيث فشلت الحسابات في تقديم مواد مرئية تخاطب الجمهور العالمي بلغاته، رغم توفر المادة والتفاعل الهائل على المنصات.وأشار الخبير الاستراتيجي عيد العيد إلى أن النصر يملك إمكانيات رقمية وجماهيرية عالمية، لكن غياب التخطيط الاتصالي، وسوء استثمار اقتصادات المحتوى، وتراجع التسويق الرقمي تُضعف موقعه، مؤكداً أن على النادي – كشركة ربحية – أن يُدار بمنطق السوق لا المجاملة.ودعا العيد إلى استقطاب خبرات عالمية لإدارة الاتصال الرقمي، واستغلال الزخم العالمي لبناء قاعدة جماهيرية قابلة للاستثمار.هذا القصور يتطلب مراجعة شاملة لفريق المحتوى والاستراتيجية الرقمية، لأن الجمهور لم يعد ينتظر، ومن يطمح للريادة العالمية يجب أن يتحدث بلغتها.