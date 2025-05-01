أرجع مدرب كرة القدم واللياقة البدنية الكابتن سامي أيمن أسباب الهزيمة التي تعرض لها الهلال من الأهلي بـ3 أهداف مقابل هدف في لقاء الأمس في دوري أبطال آسيا للنخبة إلى 4 عوامل وهي:⁃ اختلال واضح في خطة المدرب الهلالي جيسوس وترتب عليها تشتت ووجود ثغرات عديدة استغلها لاعبو الأهلي بنجاح في السيطرة على منطقتي الوسط والأطراف.⁃ ضعف اللياقة البدنية عند معظم لاعبي الهلال، والإرهاق الشديد الذي ظهر على ملامحهم، وانعكس أثر ذلك في عدم انتظام بناء الكرة، واستحواذ الأهلي على معظم فترات المباراة.⁃ نجاح مدرب الأهلي ماتياس يايسله في قراءة معطيات المباراة، وتمكنه من السيطرة على زمام الأمور بعد الهدف الثاني وسرعة معالجة الأخطاء وإجراء التبديلات في الوقت المناسب، وهو ما عزز في المحافظة على التقدم رغم تمكن الهلال من تسجيل هدف يتيم، وتأكيد لاعبي الأهلي الفوز بتسجيل الهدف الثالث في الوقت القاتل.⁃ عدم انسجام لاعبي الهلال وغياب لغة التفاهم ولاسيما في منطقة الهجوم، وزيادة الاجتهادات الفردية من لاعبي الهجوم، ما ترتب عليه كثرة إهدار الفرص وانتهاء الهجمات بطريقة غير متقنة، بجانب الأخطاء، وحالات العنف التي ترتبت عليها حالة طرد اللاعب كوليبالي.وتابع: يمر الهلال بفترة متقلبة وعدم الاستقرار الفني والإداري والنفسي وغياب الثبات، فتارة يحقق الفوز في المباريات ويفرح جماهيره وتارة أخرى يتعرض لهزائم قاسية في مباريات مصيرية، وهذا الأمر له انعكاسات سلبية عديدة أهمها غياب وتراجع الحضور الجماهيري الهلالي في المباريات القادمة سواء في الدوري أو غيره، وهذا الأمر يعد طبيعياً كرد فعل من المشجعين الذين يخشون أن يتعرض فريقهم لهزيمة أخرى، فيختارون أن يتابعوا مباراة فريقهم عبر التلفاز إلى أن يجدوا أنفسهم قد طووا صفحات هزائم فريقهم واستقروا نفسياً فيعودوا إلى الملاعب مجدداً، وبالطبع هذا الكلام لا ينطبق على جميع المشجعين بل على المتعصبين رياضياً الذين يزداد انتماؤهم للفريق بشكل لا يوصف.وأكد الكابتن أيمن في ختام حديثه أن الهلال بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقه المبعثرة، حتى لا يفقد بريقه في اللقاءات المقبلة في الدوري، فالزعيم رغم كونه وصيف المتصدر الاتحاد في الدوري إلا أن وضعه غير مبشر بالخير، ففي حال استمرار وضعه على ما هو عليه سيفقد الوصافة بسهولة، وهنا يبدأ الحل الجذري من مناقشة وضع المدرب جيسوس، والأفضل إيجاد بديل له من الآن حتى يكون الآخر جاهزاً لتولي زمام أمور الهلال بعد انتهاء الدوري.