تأهل كاواساكي الياباني لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على النصر بنتيجة 3/‏‏ 2، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في نصف نهائي البطولة، ليضرب الفريق الياباني موعداً مع ممثل الوطن (الأهلي) على النهائي المرتقب يوم السبت القادم.

بدأ اللقاء قوياً لاسيما من النصر، إذ سنحت له فرصتان كانت الأولى عرضية من أوتافيو وأبعدها الدفاع الياباني قبل أن تصل لكريستيانو رونالدو، والثانية كانت من أوتافيو أيضاً بتمريرة ذكية من خلف المدافعين، لكن الحارس الياباني لويس ياماغوتشي أبعدها قبل أن تصل لساديو ماني، لينشط أداء الفريق الياباني، ومن هجمة من الجهة اليسرى مرر البرازيلي مارسينيو كرة عرضية أبعدها سيماكان برأسه، لكن الكرة وصلت للياباني تاتسويا إيتو ليسددها مباشرةً من خارج منطقة الـ18 في الزاوية العليا على يمين الحارس بينتو هدفاً أول لكاواساكي (د:10)، ليعود النصر ليستحوذ على الكرة، ومن هجمة بدأها نواف بوشل مرر الكرة لرونالدو، وبدوره لعبها لجون دوران الذي سددها قوية لكنها مرت بجوار القائم، ومن مجهود فردي أكثر من رائع تلاعب ساديو ماني بالدفاع الياباني، وسدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع يوجي مريوما، ليتغير اتجاهها وتسكن الشباك هدف تعادل للنصر (د:28). وقبل نهاية الشوط الأول تقدم كاواساكي مجدداً بالنتيجة، بعد مجهود فردي من إيتو، وسدد الكرة في بينتو لتعود ليكملها يوتو أوزيكي في المرمى هدفاً ثانياً لكاواساكي (د:41).

في الشوط الثاني جاء التهديد النصراوي الأول بتسديدة من نواف بوشل أمسكها الحارس ياماغوتشي، وفي لحظة تباطؤ من الدفاع النصراوي اخترق البديل البرازيلي الدفاعات النصراوية من جهة اليمين، ليواجه الحارس بينتو ويمرر الكرة لزميله إيناغا ليضعها في المرمى هدفاً ثالثاً لكاواساكي (د:76)، وتمكن البديل أيمن يحيى من تقليص النتيجة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك اليابانية هدفاً ثانياً للنصر (د:87). وفي الوقت بدل الضائع كاد كريستيانو يدرك التعادل أكثر من مرّة، إذ سدد ركلة حرة تصدى لها الحارس بصعوبة، وسدد كرة أخرى أمسكها الحارس، وفي المرة الثالثة تجاوز كريستيانو الحارس، ولكن الدفاع الياباني أبعد الكرة لركلة زاوية، لينتهي اللقاء بفوز كاواساكي بنتيجة 3/‏‏ 2.

وبهذه النتيجة يتأهل كاواساكي الياباني ليواجه ممثل الوطن (الأهلي) على نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة السبت القادم 3 مايو عند تمام الساعة 7:30م على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.