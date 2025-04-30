اعترف مدرب نادي الهلال خيسوس أن الأهلي كان الطرف الأفضل في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 3-1، والتي أقيمت على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وقال خيسوس بعد المباراة لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «بالتأكيد الشعور يكون مختلفاً عند الخسارة، كما أن هذه كانت مباراة الدور قبل النهائي، وكنا في الفريق نطمح لتحقيق الفوز، ولكننا لم نتمكن من التفوق على خصمنا والتأهل للنهائي، ولهذا نشعر بالحزن الشديد».

وأضاف: «الأهلي كان الطرف الأفضل في المباراة وتفوق علينا، ففي الشوط الأول أتيحت لهم فرص من مساحات لا نتركها شاغرة في العادة، وقد استغلوا هذه الفرص بشكل جيد واستفادوا من المساحة التي سنحت لهم، ثم في الشوط الثاني أثّر الطرد علينا أكثر، ولم يتمكن فريقنا من الظهور بشكل يساعده على العودة للمباراة».

وتابع: «الخسارة كانت أمام فريق يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ مثل الهلال، واليوم لم تسر الأمور كما خططت لها، ولكن في نهاية المباراة لا مجال للبحث عمّن يوجّه له اللوم، فأنا أتحمل المسؤولية عما حصل في هذه المباراة».

وزاد: «كل مباراة لها إستراتيجيتها، كنا بحاجة للاعب مثل علي البليهي كي يقوم بالبناء من الخلف، كما أنني قمت باختيار اللاعبين الأكثر جاهزية بدنياً وفنياً لخوض هذه المباراة». وختم خيسوس حديثه قائلا: «نحن كنا جيدين في البداية، ثم بعد أن تأخرنا بهدفين نجحنا في العودة وتقليص الفارق، وقد بدأنا الشوط الثاني برغبة قوية في التعديل، وعملنا تبديلات من أجل تحقيق ذلك، ولكن عقب طرد كوليبالي بدأ كل شيء يسير في غير صالحنا».