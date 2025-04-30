أعرب مهاجم فريق الأهلي إيفان توني،عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد نجاح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال 3-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وقال توني لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «من الواضح أن لدينا الجودة الكاملة لتحقيق الانتصارات، لقد حققنا انتصارين متتاليين في الدورين ربع وقبل النهائي وهذا أمر جيد للغاية حيث باتت تفصلنا خطوة واحدة فقط عن تحقيق اللقب».

وسجل إيفان توني الهدف الثاني بعد تمريرة بينية مميزة من زميله رياض محرز وأسكنها في الشباك، وعلى الرغم من الأداء الكبير للفريق وللاعب تحديداً إلا أن الأخير لم يكن محظوظاً حينما ألغى له الحكم هدفين بسبب التسلل.

وأوضح توني (29 عاماً): «نعيش مع هذا الفريق لحظات سعيدة للغاية، نحن متحمسون كثيراً من أجل مواصلة العمل وإنجاز الخطوة الأخيرة بنجاح من أجل تحقيق طموحنا وهو التتويج باللقب، نأمل القيام بذلك على أكمل وجه في المباراة النهائية».

وعن الدعم الجماهير الكبير الذي حظي به الأهلي في لقاء الدور قبل النهائي قال توني: «لا شك أن الجمهور يعتبر اللاعب الثاني عشر، نحن كلاعبين سعداء بهذا الدعم ونتمنى أن نخطو معاً نحو تحقيق الكأس».