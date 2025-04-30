شهدت الرياضة السعودية في عهد قائدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- نقلة كبيرة وفريدة، حيث استطاع بحكمته وفكره المستقبلي أن يقود المسيرة الرياضية بشكل مختلف من أجل الرفع من مستواها لتبهر العالم في وقتٍ وجيز وذلك بفضل التطور والازدهار، الذي يعيشه وطننا الغالي، فتحققت الإنجازات الرياضية على جميع الأصعدة.

وكل هذه الإنجازات تحققت نتيجة الدعم السخي الذي تحقق للقطاع الرياضي من قبل حكومتنا الرشيدة، التي أعطت الرياضة مكاناً كبيراً من الرعاية والاهتمام وجعلتها ضمن أهدافها الإستراتيجية في تحقيق رؤية 2030. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أعلن دعم الأندية الرياضية بعشرة ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدوري الممتاز، وخمسة ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدرجة الأولى، ومليوني ريال لبقية الأندية المسجلة رسميا، وميزانية مخصصة سنويا يتم تحويلها وصرفها للأندية من قبل المسؤولين في الرياضة السعودية لتتحقق الإنجازات المتتالية في عهد قائدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكانت هذه الإنجازات متنوعة.

المجالات:

كرة القدم

• تأهل المنتخب السعودي الأول إلى نهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين (2018 و2022)، وحقق فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين في مونديال 2022.

• توج المنتخب الأولمبي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في 2022، وهو أول ألقابه القارية.

• حقق المنتخب السعودي للشباب كأس العرب مرتين (2021 و2022).

• تأهل منتخب الناشئين لكرة اليد إلى كأس العالم 2025 بعد حصوله على المركز الرابع في كأس آسيا.￼

كرة الطائرة

• توج المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 20 عامًا ببطولة غرب آسيا مرتين متتاليتين (2023 و2024).

• تأهل منتخب الناشئين إلى كأس العالم 2023.￼￼

كمال الأجسام

• حقق المنتخب السعودي المركز الثالث في بطولة العالم، محققًا 27 ميدالية متنوعة.￼

الريشة الطائرة

• حصد المنتخب السعودي ثلاث ميداليات متنوعة في بطولة البحرين، مما يعكس تطور الرياضة في المملكة.￼

الرياضات الإلكترونية

• استضافت المملكة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى، بمشاركة أكثر من 2500 لاعب عالمي، وتوج فريق «فالكونز» السعودي باللقب.￼

رياضات السيارات

• استضافت المملكة رالي داكار العالمي منذ عام 2020، وتستعد لتنظيم النسخة الرابعة، ضمن شراكة تمتد لعشر سنوات.

• نظمت المملكة سباقات الفورمولا 1 والفورمولا إي، مما يعزز مكانتها كمركز رياضي عالمي.￼￼

الفنون القتالية

• استضافت المملكة نزالات عالمية في الملاكمة والفنون القتالية المختلطة (UFC وPFL)، مما يعكس اهتمامها بالرياضات القتالية.￼

الغولف

• تستضيف المملكة بطولة السعودية الدولية للغولف منذ 2019، بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف العالميين.￼

استضافات عالمية

• نظمت المملكة بطولة أندية العالم لكرة اليد (سوبر جلوب) ثلاث مرات (2019، 2021، 2022).

• منحت الفروسية الدولية المملكة حق استضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024.￼

الرياضة المجتمعية

• حصد الرياضيون السعوديون 15 ميدالية ذهبية، 23 فضية، و32 برونزية في مختلف الرياضات.

• شارك أكثر من 295 ألف شخص في فعاليات «الرياضة للجميع» في عام 2023.￼

دعم وتطوير المواهب

• أطلقت وزارة الرياضة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، بهدف تأهيل اللاعبين للانتقال إلى الأندية الأوروبية أو العودة إلى الدوري السعودي.￼