أعرب مدرب فريق الأهلي «ماتياس يايسله»، عن افتخاره بأداء جميع اللاعبين عقب نجاح فريقه في التأهل للنهائي بعدما تغلّب على مواطنه الهلال 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، وقال يايسله لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «كانت مواجهة رائعة، وأنا فخور جداً بأداء كل اللاعبين الذين خاضوا المباراة كوحدة واحدة، وفخور بالجماهير التي حضرت للملعب واستحقت الفوز»، وأضاف: «أنا سعيد بكيفية تعاملنا مع المباراة، والآن سينتقل تركيزنا إلى المباراة النهائية، حيث لا زال أمامنا خطوة واحدة من أجل الفوز بلقب البطولة»، وكشف: «كنت أبحث عن نقاط الضعف لدى الهلال، حيث إن مثل هذه المباريات تحسم بالتفاصيل الصغيرة، وقد قام لاعبونا بعمل رائع خلال المباراة لننجح في تحقيق الفوز»، وختم يايسله حديثه قائلاً:« لا يهم من يحصل على راحة أكبر قبل المباراة النهائية، حيث إن الهلال ارتاح يوماً أكثر من قبل المباراة، في المباراة النهائية ما يهم هو كيف يتعامل الفريقان مع الحالة الذهنية والضغوطات، وهذا ما سيحدد من يفوز».