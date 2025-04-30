تأكد غياب ثنائي فريق الوحدة المدافع جواد الياميق ولاعب المحور علاء حجي، عن المواجهة المرتقبة أمام الأخدود، مساء غد (الخميس)، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويغيب الياميق بسبب عدم الجاهزية الفنية، إذ بدأ أخيراً العودة إلى التدريبات بعد الإصابة التي لحقت به، ويحتاج إلى أسبوع إضافي قبل العودة الكاملة، فيما يغيب علاء حجي بداعي تراكم البطاقات.

وفي ظل أهمية المواجهة التي تمثل محطة مفصلية في صراع البقاء، رصدت إدارة نادي الوحدة مكافأة مالية تصل إلى 20 ألف ريال لكل لاعب في حال تحقيق الفوز.

وعلى الصعيد الفني، جهز المدير الفني دانيال كارينيو اللاعب ألكساندرو كريج لتعويض غياب علاء حجي في مركز المحور، فيما دفع بعلي مكي في مركز قلب الدفاع إلى جانب عبدالله الحافظ، بديلاً للياميق.

وطالب كارينيو لاعبي الوسط وليد باخشوين، باكونا، وسعد بقير بالعمل على صناعة الفرص مبكراً، لدعم ثنائي الهجوم إيغالو وعبدالعزيز نور، مشدداً على أهمية التسجيل المبكر، وتفادي إهدار الفرص أو السماح للخصم بالتسجيل، لما لذلك من تأثير على قدرة الفريق في حصد النقاط وتعزيز فرصه في البقاء.