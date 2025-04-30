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صالح عابد الحربي (جدة) saleh_okaz@ (تصوير: أسامة السلمي)

أكد روجر ايبانيز لاعب نادي الأهلي السعودي أن التركيز كان له دور مهم في تحقيق الفوز أمام الهلال 3-1، في المباراة التي أقيمت على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وقال ايبانيز الحائز على جائزة أفضل لاعب في المباراة لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «استعدينا بشكل جيد لهذه المباراة، وكل اللاعبين كانوا مركزين، وكان كل لاعب يعرف ما هو المطلوب منه». وأضاف: «المدرب يحظى بدعم كبير من اللاعبين، فهو قدم لنا الكثير، وقد حان الوقت كي نرد له الجميل». وتابع: «نحن في الفريق نريد أن ننهي هذا الموسم بأفضل صورة ممكنة، بعد أن كانت بدايتنا لا تلبي مستوى طموحاتنا وطموحات مدربنا وجماهيرنا». واختتم: «الآن أمامنا الوقت الكافي من أجل أن نستعد بالصورة المطلوبة لخوض المباراة النهائية».

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