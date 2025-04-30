في تطورات مفاجئة يواجه انتقال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتدريب منتخب البرازيل، أزمة الفشل بعدما رفض نادي ريال مدريد فكرة الرحيل قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية القادمة.وبحسب صحيفة ريليفو الإسبانية، فإن الفريق لايبدو مستعداً للسماح لكارلو أنشيلوتي بالرحيل قبل منافسات كأس العالم للأندية وهو ما يتعارض مع مخططات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ورئيسه إدنالدو رودريغيز.وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ريال مدريد يمنع حاليا انتقال كارلو أنشيلوتي إلى المنتخب البرازيلي، على الرغم من أن الاتفاق الشفهي تم منذ يومين، وكانت البرازيل تنتظر توقيع كارلو، لكن ريال مدريد لم يتم إبلاغه بشكل مباشر بعد عن التفاصيل،وفيما يبدو أن ريال مدريد لا يريد دفع أي مبلغ مالي مقابل راتب أنشيلوتي.وأضاف فابريزيو، ‏يظل خورخي جيسوس مدرب الهلال خيارًا في قائمة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، خصوصاً أنه لا يوجد لدى الاتحاد البرازيلي أي خطط للانتظار طويلاً حتى يوضح ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي آلية فك الارتباط والخروج، إذ لن يدفع ريال مدريد أي رسوم خروج والبرازيل لن تنتظر، وهذا قد يتسبب في فشل الصفقة، بحسب ما أكدته صحيفة ريليفو الإسبانية.