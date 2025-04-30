قال مدير وحدة الرعاية المركزة إن دييجو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، كان يسمح له بطلب طعام غير صحي بما في ذلك البرجر، خلال تعافيه من الجراحة. جاء ذلك أثناء إدلائه بشهادته في جلسة محاكمة سبعة من العاملين في القطاع الصحي بتهمة الإهمال المؤدي إلى وفاة اللاعب السابق.وذكر فرناندو فيلاريخو، الذي يعمل في عيادة أوليفوس في ضواحي بوينوس أيرس، أمام المحكمة، أنه شعر وكأنه ليس بيده حيلة وسط صراع شخصين أقوى منه في إشارة إلى جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أوجستينا كوساتشوف، اللذين توليا تحديد رعاية مارادونا بعد الجراحة في نوفمبر 2020.وأضاف فيلاريخو في شهادته: «كل شيء كان مسموحا به في الغرفة. ما حدث هناك كان محرجا. أتحمل المسؤولية».خضع مارادونا لعملية جراحية بسبب ورم دموي تكون بين جمجمته ومخه، وبقي في وحدة العناية المركزة في عيادة أوليفوس في الفترة ما بين 4 و11 نوفمبر 2020.اقترح لوكي وكوساتشوف أن تستمر رعاية مارادونا في منزل خاص بمدينة تيجري، التي تبعد نحو 40 كيلومترا (25 ميلا) عن العاصمة.وتوفي مارادونا، الذي قاد المنتخب الأرجنتيني للفوز بكأس العالم 1986 يوم 25 نوفمبر 2020 أثناء الرعاية في المنزل، وكان يبلغ من العمر 60 عاما.وذكر فيلاريخو أن مارادونا خضع للجراحة دون أي فحوص تمهيدية، وأنه بعد أيام قليلة من العملية، أمره لوكي بتخدير مارادونا «في محاولة لتخليصه من إدمان الكحول» ولأنه كان مريضا يصعب التعامل معه.وأوضح فيلاريخو: «لم أوافق على ذلك، لم يكن هذا هو المكان المناسب. أبلغت لوكي بكل هذا»، مشيرا إلى أنه سجل كل ما حدث في السجلات الطبية.وأكد أن عائلة مارادونا وافقت على التخدير «إما لأنهم لم يكونوا يعرفون جيدا ما الذي يعنيه التخدير أو لأنهم وثقوا في (الأشخاص المحيطين بوالدهم)».