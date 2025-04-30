أعرب مدافع النصر السعودي محمد سيماكان عن الثقة بقدرة فريقه على تحقيق الفوز أمام كاواساكي فرونتال الياباني، اليوم (الأربعاء)، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.وقال سيماكان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء المنتظر: «سنخوض مباراة مهمة للغاية، سنحاول بذل قصارى جهودنا والعمل بقوة من أجل تحقيق الفوز، نحن متحدون ولدينا الثقة الكبيرة بأنفسنا وبقدراتنا، لكن علينا التركيز جيداً والانتباه للكثير من التفاصيل التي تساعدنا في ذلك».وأضاف المدافع الشاب البالغ من العمر 24 عاماً قائلاً: «ما يمكن أن نعد به جماهير فريق النصر هو تقديم العطاء الكبير داخل أرضية الملعب، ونتطلع في الوقت ذاته إلى أن نحظى بدعم من جماهيرنا من خلال التواجد بقوة لدعم اللاعبين؛ لأن هذا الأمر يمنحنا الكثير من الدافعية والتحفيز».وأظهر اللاعب الفرنسي احترامه لفريق كاواساكي قائلاً: «إنهم جيدون للغاية ويمتلكون العديد من العناصر الهجومية التي لديها إمكانات عالية، يجب علينا الانتباه لكل ما سيقومون به أثناء المباراة ونأمل الحد من خطورتهم».وختم المدافع سيماكان حديثه بالقول: «كل مباراة لها ظروفها الخاصة وحساباتها المختلفة، باعتقادي أننا سنواجه فريقاً مغايراً وعملنا خلال اليومين الماضيين مع الجهاز الفني على رصد مقوماته ونأمل أن نكون على قدر عال من التركيز».