أكد كينتو تاتشيبانادا لاعب كاوازاكي فرونتال الياباني جاهزية الفريق لمواجهة النصر السعودي غداً (الأربعاء) عند الساعة 7:30 مساء على استاد الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.وقال تاتشيبانادا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «على الرغم من فترة الراحة القليلة التي حصل عليها فريقنا بعد المباراة الكبيرة في الدور ربع النهائي، إلا أننا نسابق الوقت من أجل التحضير، وأعتقد أننا في أتم الجاهزية لخوض المواجهة أمام النصر».وأضاف: «نتواجد في هذه البطولة بسبب فوزنا بكأس الإمبراطور الموسم الماضي. هناك العديد من اللاعبين الذين ساهموا في ذلك الإنجاز لكنهم غادروا الفريق، وعلينا أن نلعب لنحقق الفوز في البطولة القارية من أجلهم لأنهم يستحقون ذلك».وعن فريق النصر قال تاتشيبانادا: «إنهم بلا شك فريق قوي للغاية ولديهم العديد من الأسماء الرنانة، لكننا في المقابل لسنا خائفين ولدينا التحفيز الكافي للوقوف نداً لهم، وسنحاول بكل عزم تحقيق الانتصار والانتقال إلى المباراة النهائية».وتابع: «ليس بروزوفيتش (لاعب النصر) فقط من يمتلك منهم المهارة، لديهم العديد من اللاعبين المميزين بمهارات وخصائص مختلفة، حيث قمنا بإجراء بعض الدراسات والتحليل من أجل الوصول إلى الطريقة المناسبة للتعامل مع هذا الأمر».وختم تاتشيبانادا البالغ من العمر 27 عاماً حديثه بالقول: «في نهاية المطاف سيكون هناك فائز وحيد في اللقاء، بل فائز فقط بلقب البطولة، نحن لا نمثل شرق آسيا ولا ننظر بتلك العين لأننا نرغب في التركيز على أنفسنا فقط وهذا ما يعنينا بالدرجة الأولى».