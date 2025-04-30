كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن إدارة نادي الهلال قررت إنهاء مرحلة «إعادة تدوير» المدربين، وفتحت خط مفاوضات مباشر مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لخلافة البرتغالي جورجي جيسوس، استعدادًا للموسم القادم.وبحسب المصادر ذاتها، فإن العرض الهلالي تضمن مزايا مالية مغرية دفعت أنشيلوتي إلى إعادة النظر في فكرة مواصلة تجربته الأوروبية، وعرض المنتخب البرازيلي أيضًا، خصوصًا مع اقتراب نهاية عقده مع ريال مدريد، ورغبته في خوض تحدٍ جديد خارج القارة العجوز.وفي الوقت الذي راجت فيه أنباء عن قرب رحيل الإدارة الحالية، أكدت المصادر أن إدارة فهد بن نافل مستمرة على رأس العمل حتى كأس العالم للأندية نهاية العام الحالي، وقد تم الانتهاء من ترتيبات المعسكر الإعدادي الخارجي الذي سيُقام في النمسا منتصف الصيف القادم.وتسعى الإدارة الهلالية لتأمين جهاز فني عالي المستوى قادر على قيادة الفريق في الاستحقاقات الكبرى القادمة، وأبرزها كأس العالم للأندية 2025.