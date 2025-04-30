تقدمت «شركة خليجية» بالعرض النهائي إلى وزارة الرياضة لشراء نادي النهضة الرياضي ومقره في مدينة الخبر، ضمن إجراءات برنامج الخصخصة الجاري تنفيذه، وبذلك يسدل الستار على مرحلة مهمة جداً قامت بها «الشركة الخليجية» خلال الشهور الماضية بعمل دراسة شاملة وتقديم عرض الشراء، مما يدل على جدية الشركة في الاستثمار في قطاع الرياضة في المملكة.

وتدخل «الشركة الخليجية» في السباق الحالي للاستحواذ على نادي النهضة بعد أن انتهت من أعمال التحضير وتكوين تحالفها. يذكر أن «الشركة الخليجية» تتمتع بخبرات في القطاع الرياضي والعقاري والاستثماري.

ويُعد نادي النهضة أحد الأندية المقرر تخصيصها ضمن المرحلة الثانية من مشروع التخصيص، إلى جانب أندية الزلفي، الأخدود، الأنصار، العروبة، والخلود. ويهدف هذا المشروع إلى بناء قطاع رياضي فاعل ومتميز، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة والمساهمة في تطويره.

ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى استثمار وتخصيص الأندية الرياضية، بما يحقق قفزات نوعية في قطاع الرياضة بالمملكة، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030م.