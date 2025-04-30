هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، فريق النصر؛ بمناسبة فوزه بلقب النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة، التي اختُتمت منافساتها في جدة.

وشهد اليوم الختامي إثارة كبيرة انطلقت بمواجهات قبل النهائي، جمّعت النصر مع يوكوهاما مارينوس الياباني، وباختاكور الأوزبكي مع بيرسيبوليس الإيراني، قبل أن يُختتم الحدث بنهائي قوي تفوّق خلاله النصر على بيرسيبوليس بنتيجة 2 - 0 في مجموع المواجهتين.

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالأداء المميز الذي قدمه الفريق السعودي الممثل بالثنائي أمجد القرني، وسيف الدين دبابنة، وقال: «بالنيابة عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أهنئ نادي النصر على الأداء الرائع الذي قدّمه في دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة».

وأكد أنه عقب هذا التتويج، سيظل اسم النادي محفورًا في تاريخ الاتحاد الآسيوي أول بطل لهذه البطولة المميزة، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية أثبتت من جديد قوة لعبة كرة القدم بجميع أشكالها، سواءً على أرض الملعب أو في العالم الرقمي.

وقدم شكره إلى نادي بيرسيبوليس على الأداء المميز الذي قدّمه على مدار الأيام الخمسة الماضية، إضافةً إلى جميع الأندية المشاركة التي أسهمت في جعل هذا الحدث تجربة لا تُنسى.

وخص رئيس الاتحاد الآسيوي بالشكر اللجنة المحلية المنظمة، والاتحاد السعودي لكرة القدم على جهودهما في إنجاح البطولة، موضحًا أن بطولة دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة، تُشكل محطة جديدة تُجسد التزام الاتحاد الآسيوي الثابت بالحفاظ على مكانة كرة القدم كأهم رياضة في قارة آسيا، مؤكدًا سعيهم المتواصل في البناء على هذا النجاح للارتقاء باللعبة على جميع المستويات في السنوات القادمة.