أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منصتين رقميتين تهدفان إلى الترويج لتعاون مستدام في مجال النزاهة حول العالم، ومن شأن هاتين المبادرتين المستمرتين على المدى الطويل أن تدعما الجهود المبذولة في مجال النزاهة بعالم كرة القدم، مع تشجيع المشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات ذات الصلة بالنزاهة، من خلال التجارب والرؤى المشتركة.وبحسب الموقع الرسمي لـ«فيفا»، فإن المبادرة الأولى عبارة عن «منصة مجتمع مسؤولي النزاهة الإلكترونية»، التي ستكون بمثابة منبر لجميع المصادر المتعلقة بالنزاهة من أجل التفاعل معها.أما المبادرة الثانية، فهي «منصة قسم «فيفا» المعني بالنزاهة»، التي ستكون متاحة لمسؤولي النزاهة، للإبلاغ عن مخاوف متعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات.ويتمثل أحد الأدوار المهمة لـ«فيفا» في حماية كرة القدم من مثل هذه المخاطر، بحسب ما هو منصوص عليه في أول الأهداف الإستراتيجية للعبة العالمية، الذي ينص على وجوب عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم على منع جميع الأشكال أو الممارسات مثل الفساد وتعاطي المنشطات والتلاعب بنتائج المباريات، التي من شأنها تعريض نزاهة المباريات والبطولات واللاعبين والمسؤولين والاتحادات الوطنية للخطر، أو قد ترفع مستوى الإساءة في كرة القدم.