أعاد الفوز الأهلاوي على الهلال مساء أمس بنتيجة (3-1) في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى الأذهان التصريح الشهير لحارس مرمى نادي الهلال حالياً والأهلي سابقاً محمد العويس، الذي أطلق تصريحات استفزازية على الهلال عندما كان يمثل الأهلي، إذ خرج عقب انتصار الأهلي في الدور ربع النهائي من نسخة 2020 في دوري أبطال آسيا ليرد على الانتقادات بضعف المردود الفني للأهلي في مباراته التي كسبها بركلات الترجيح أمام شباب الأهلي الإماراتي، قائلاً: «المهم أننا تأهلنا وغيرنا ركبوا الطائرة وعادوا إلى الرياض».وكان العويس وقتها يقصد الهلال الذي تم استبعاده من تلك النسخة من البطولة على الرغم من أنه كان يتصدر جدول ترتيب مجموعته وضمن التأهل إلى دور الـ16 قبل مباراة الجولة السادسة (الأخيرة) أمام شباب أهلي دبي، التي دخلها بقائمة مكونة من ثمانية لاعبين وثلاثة حراس مرمى فقط بسبب إصابة لاعبيه بفايروس كورونا، وهو ما رفضه الاتحاد الآسيوي وقرر إلغاء المباراة واعتبار «الزعيم» منسحباً من البطولة.ليعود الزمن بعد خمس سنوات ويجد العويس نفسه الآن مضطراً لركوب الطائرة ومغادرة البطولة والعودة إلى الرياض، بعد أن أقصاه فريقه السابق من البطولة.