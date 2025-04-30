«‏قليل من قد نجا»

عاشت جماهير الأهلي ليلة مختلفة، عقب أن نجح فريقها في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز على الهلال بنتيجة (3-1) مواصلاً سلسلة تاريخية بعدم الخسارة في البطولة القارية من انطلاق النسخة الحالية وحتى اللحظة، واصلاً إلى المباراة رقم 12 دون خسارة.وكان الأهلي قد واجه في هذه البطولة ثلاثة أندية قطرية وهي السد والريان والغرافة، وناديين من إيران وهما الاستقلال وبيرسبوليس، وناديين من الإمارات وهما العين والوصل، إضافة إلى الشرطة العراقي، وبوريرام التايلندي، وأخيراً الهلال ولم يخسر في أي مواجهة منها، ليصل بذلك إلى نهائي النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا بشكله الجديد.