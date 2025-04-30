حقق فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لقب بطولة دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة القدم ( أ )، بفوزه على نظيره جامعة الملك سعود، بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما أمس الاثنين على الاستاد الرياضي بجامعة الإمام بالدمام.وعقب نهاية المباراة، توج رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المكلف الأستاذ الدكتور فهد الحربي، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ الدكتور خالد المزيني، الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة، التي تأتي ضمن بطولات الاتحاد في موسمه الـ15 لبطولاته، حيث نال فريق جامعة الإمام كأس البطولة والميداليات الذهبية، ومبلغ 80 ألف ريال، ونالت جامعة الملك سعود الميداليات الفضية ومبلغ 60 ألف ريال، وثالثاً جامعة الحدود الشمالية، ونالت الميداليات البرونزية ومبلغ 40 ألف ريال.وشهد حفل الختام، تكريم الحكام، والجامعات، وتبادل الدروع التذكارية بين الاتحاد وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل التي استضافت المباراة النهائية.وعبر رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني، عن سعادته بهذا الختام المميز، مهنئاً جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على تحقيقها للبطولة، ومشيداً بالمستوى الكبير والتنافس القوي الذي شهدته المباراة النهائية، وهو ما يعكس التطور الكبير والمتنامي في رياضة كرة القدم الجامعية، وارتفاع مستوى المنافسة بين الجامعات.وأثنى الدكتور المزيني على الروح الرياضية التي ظهر بها الفريقان خلال المباراة، منوهاً بجهود جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في التنظيم المتميز لنهائي مسابقة دوري الاتحاد لكرة القدم ( أ )، مشيداً بالحضور الجماهيري المتميز الذي أضفى رونقاً خاصاً على مجريات المباراة.