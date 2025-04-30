توج فريق العلا بكأس الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات لموسم 2024-2025، وحصد العلا اللقب بعد فوزه على نظيره النصر بنتيجة 5-3، في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة.وسجل أهداف فريق العلا كل من دوقلاس نيجريروس «هدفين» وفرحان الأسمري وأليكس جونيور وحمود الدهان، فيما سجل أهداف النصر كل من إيهاب محمد «هدفين» ومحسن فقيهي.وكان القادسية حسم المركز الثالث بعد فوزه على نظيره السروات بنتيجة 5-3 في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت بينهما أمس (الاثنين) على الصالة ذاتها.يذكر أن نهائيات الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2024-2025 أُقيمت في المدينة المنورة بمشاركة 8 فرق تم توزيعها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى كلاً من العلا، فيد، القادسية والوادي، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من فرق السر، النصر، الرياض والسروات.