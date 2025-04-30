حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لقب بطولة دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لألعاب القوى التي اختُتمت منافساتها (السبت) على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، بحصولها على المركز الأول في الترتيب النهائيّ بـ187 نقطة، وجاءت جامعة الملك سعود في المركز الثاني بـ117 نقطة، وحلت جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الثالث بـ108 نقاط.وتوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ الدكتور خالد المزيني ورئيس جامعة حائل المكلف الأستاذ الدكتور زيد الشمري الجامعات الفائزة بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزيّة في الحفل الختامي، الذي تخلله تكريم الدكتور المزيني لحكام البطولة.كما كرم الدكتور خالد المزيني خلال الحفل جامعة حائل ممثلة برئيسها الدكتور زيد الشمري، مثمناً لهم هذه الاستضافة المميزة والناجحة.وقال المزيني في تصريح عقب التتويج: «البطولة حققت أرقاماً قياسية سواء من خلال عدد الجامعات والمشاركين الذين تجاوز الـ٧٠٠ شخص، والتنافس القوي بين الجامعات»، وعدّه مؤشراً قوياً، يعطي انطباعاً جيداً عن هذا النشاط ومدى نجاحه من جميع الجوانب.وأضاف: «العمل على الرياضة الجامعية ومشروع التحول الوطني الذي نعمل من خلاله لتطوير الرياضة الجامعية ليصبح من أكبر الداعمين للرياضة السعودية بدأ يؤتي ثماره من خلال توفير مساحات لعب كبيرة جداً، وتوفير فرصة كبيرة لأبنائنا وبناتنا الطالبات لممارسة الرياضة»، مشيراً إلى أن اتحاد الرياضة الجامعية اختتم تجمعاً لبطولة كرة السلة للطالبات باستضافة جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، مبيناً أن ذلك مؤشر آخر على شمولية برامج الاتحاد وتكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات.