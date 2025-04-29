قالوا إن القصة انتهت، وإن الأهلي لن تقوم له قائمة، قالوا إنه ذهب ولن يعود، حاصرته المشاكل ودخل في غياهب صعبة، ولم يجد وقتها إلا جماهيره سنداً له في كل وقت وخلفه في كل ملعب.قبل قليل، لم يكن انتصار الأهلي على الهلال بنتيجة (3-1) والتأهل إلى نهائي النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة حدثاً عادياً، هو جبر لخواطر مشجعين عاشوا الصعاب بتفاصيل تفاصيلها مع هذا النادي، دعموه ولم يبخلوا يوماً، كانت الملاعب تمتلئ بالعشاق رغم سوء النتائج، كان عتبهم لحظياً وما إن يأتي موعد المباراة التالية إلا ونجد المدرجات قد غُصّت بالمحبين، وأصواتهم وأهازيهم الجذابة لا تتوقف.اليوم.. تجلى الأهلي كما لم يتجلَّ من قبل، سجل ثلاثة أهداف وأهدر ضعفها، كان نجومه في الموعد، أما جماهيرهم فهي في الموعد كل يوم بل كل لحظة.نهائي آسيوي كبير منتظر للأخضر وجماهيره، ولقب تاريخي إن نجح نجوم الأهلي في تحقيقه.