في عرض بصري طاغٍ، فجّر جمهور النصر لوحة تيفوية استثنائية قبيل المواجهة المرتقبة غداً الأربعاء في نصف نهائي كأس نخبة آسيا أمام كاواساكي الياباني، حملت الكلمة الصريحة: «BEWARE» احذر. كلمة تختزل الرسالة وتعلن الحضور، تتوسّط مشهداً غامضاً بعيون مشتعلة، تملأ المدرجات رهبة وانبهاراً.

التيفو جاء بتصميم متقن، جمع بين الظلال والتوهج، هيئة مجهولة تطلّ من المدرج كأنها نذير، تُربك الخصم وتسبق صافرة الحكم.

مدرج الشمس أطلق رسالته، لا عبر هتاف، بل بصورة تصنع الهيبة وتُثبت أن التشجيع حين يتحوّل لفكرة، يصبح سلاحاً معنويّاً لا يُصد.

المشهد كان أشبه ببيان صامت، مُعد بعناية، وموجّه إلى كل من يحاول عرقلة طريق العالمي: كن مستعداً... فالنصر لا يُمهّد، بل يفرض الحضور.

ملعب الجوهرة استقبل التيفو كما يستقبل لحظة مجد، وتحوّلت المدرجات إلى ساحة من الترقّب والقوة، تمهد لموقعة لا تقبل أنصاف الحلول.

غداً، النصر يكتب فصله القاري.. والتيفو سبقه بكلمة تُختصر فيها الحكاية: احذر.