أعلن لاعب ريال مدريد المدافع الألماني أنطونيو روديجر خضوعه لجراحة ناجحة في الغضروف المفصلي، أنهت معاناة استمرت لأكثر من سبعة أشهر مع الألم، وذلك عقب خروجه مصاباً من نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، في اللقاء الذي انتهى بخسارة الفريق الملكي 3-2.

النادي الإسباني أكد خضوع لاعبه لعملية جراحية صباح الثلاثاء، مشيراً إلى أن فترة غياب روديجر قد تمتد من 6 إلى 8 أسابيع، بحسب ما أفادت به التقارير الطبية.

وفي أول تعليق له بعد الجراحة، كتب روديجر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»: «بعد أن لعبت لأشهر طويلة وأنا أعاني من ألم شديد، كان لا بد في النهاية من التدخل الجراحي. أشعر الآن براحة حقيقية بعد التخلص من الألم، وأشكر الفريق الطبي على نجاح العملية. أتطلع للعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن».

وأضاف المدافع الدولي: «مع اقتراب مشاركتي في بطولتين كبيرتين، دوري الأمم الأوروبية وكأس العالم للأندية، فإنني سأتعامل مع فترة التعافي أسبوعاً تلو الآخر، وسأبذل قصارى جهدي لأكون جاهزاً في الوقت المناسب. أراكم قريباً».

وتنتظر ريال مدريد مشاركة مرتقبة في كأس العالم للأندية المقررة الصيف المقبل، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي، وسيستهل الفريق الملكي مشواره بمواجهة الهلال في 18 يونيو على ملعب «هارد روك» بالولايات المتحدة.

في المقابل، يستعد المنتخب الألماني لملاقاة البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، في لقاء سيقام يوم 4 يونيو على ملعب «أليانز أرينا» بمدينة ميونخ، وسط شكوك حول جاهزية روديجر للمشاركة في هذا الاستحقاق القاري.