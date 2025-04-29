بدأ الإيطالي ستيفان بيولي حديثه عن المباراة بالتأكيد على جاهزية فريقه، إذ قال: «وصلنا إلى هذا الدور ونحن في أفضل حال. نشعر أننا جاهزون للفوز والوصول إلى النهائي». وأضاف: «كاواساكي خصم منظم جدّاً على الجانب التكتيكي ويعتمد على عامل السرعة. علينا اللعب بتنظيم عالٍ وعدم ترك أي مساحات. جهزنا فريقنا لمواجهة الخصم لتحقيق الانتصار».وأكد بيولي أحقية كل أطراف نصف النهائي بالوصول إلى هذا الدور، وقال: «كل من يتواجد في نصف النهائي، حتماً استحق التواجد. كل الأربعة فرق قوية وتنتظرنا مباراة صعبة غداً».وراهن بيولي على فريقه قائلاً: «النصر يتحسن فنياً ويتصاعد أداؤه بشكل واضح. نعمل ونقدم كل ما لدينا لنجهز الفريق حتى يظهر بالصورة التي يحبها جمهوره».وحول جدولة البطولة، يقول بيولي: «كان من الممكن إدارة البطولة بصورة أفضل حيث تحظى فيها كل الفرق بأيام راحة متساوية».ختم بيولي المؤتمر بالتأكيد على ثقته بكل اللاعبين، وقال: «أثق تماماً بكل لاعب في الفريق، ومتأكد أنهم سيقدمون كل ما لديهم وكل مجهودهم لإيصال الفريق إلى النهائي».