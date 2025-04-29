بينما يواصل نادي النصر السعودي استعداداته لخوض نصف نهائي بطولة نخبة آسيا، يكشف تصاعد قيمته التجارية نجاحاً موازياً للنجاحات الميدانية، نجاحاً اقتصادياً أعاد تشكيل صورة النادي على الساحة العالمية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع Bolavip المتخصص في العلامات التجارية العالمية ارتفعت القيمة التجارية للنصر إلى 680 مليون دولار أمريكي، ما يعادل نحو 2.55 مليار ريال سعودي، في قفزة نوعية تعكس تطور النادي إلى كيان رياضي اقتصادي من الطراز الأول. إذ احتل نادي النصر المركز السابع عالمياً من حيث قيمة العلامة التجارية، متفوقاً على أندية أوروبية عريقة مثل: تشيلسي الإنجليزي، بايرن ميونيخ الألماني، إنتر ميامي الأمريكي.

أكد الخبير الاقتصادي والمتخصص في الحوكمة الرياضية الدكتور وليد الغصاب لـ "عكاظ": أن صعود قيمة العلامة التجارية للنصر يعكس نجاحاً متكاملاً في فهم ديناميكيات اقتصاديات الرياضة الحديثة.

وقال الغصاب: الأرقام التي حققها نادي النصر توضح أن الرياضة صناعة متكاملة، وأن تصل قيمة علامتك التجارية إلى 680 مليون دولار، وتتصدر قائمة العشرة الأوائل عالمياً، فهذا إنجاز اقتصادي قبل أن يكون رياضيًا.

وأضاف: تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو كان استثماراً إستراتيجياً رفع من قيمة النادي على جميع الأصعدة: جماهيرياً، إعلامياً، واقتصادياً.”

وأشار إلى أن تسجيل أكثر من مليار تفاعل رقمي خلال عام، وبناء شبكة تضم 60 مليون متابع، جعل من النصر قوة مؤثرة تتجاوز حدود القارة الآسيوية إلى العالمية.