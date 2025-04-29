جسّد رئيس نادي النصر السابق إبراهيم المهيدب علاقة الانتماء والدعم المطلق للنادي العالمي، حينما أعلن عن تقديمه 4 ملايين ريال دعماً مالياً مخصصاً بالكامل لشراء قيمة واجهة الملعب، في المواجهة الكبرى التي ستجمع النصر مع كاواساكي الياباني غداً (الأربعاء)، ضمن بطولة نخبة دوري أبطال آسيا 2025.المهيدب الذي لم يتوقف عشقه للنصر عند حدود الإدارة أو المناصب، واصل دعمه العملي للفريق ممثل الوطن، إذ تم إيداع المبلغ بالكامل، مؤكداً أن إدارة النادي ستتولى توزيع الواجهة للجماهير النصراوية، تقديراً لجمهور «الشمس» العظيم، الذي يعتبره العمود الفقري والداعم الحقيقي لمسيرة النصر.وقال المهيدب: هذا أقل شيء نقدمه لجمهور «الشمس» العظيم، وبإذن الله النصر سيبقى الرقم واحد في كل شيء، وسنفرح قريباً بتحقيق النخبة.وتنتظر الجماهير النصراوية الآن إطلالة الواجهة الخاصة بهم، وسط طموحات عالية بتحقيق اللقب القاري، واستمرار النصر في كتابة فصول جديدة من المجد في الملاعب القارية والعالمية.