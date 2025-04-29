تُوج لاعب المنتخب السعودي للإسكواش محمد آل نصفان، بلقب بطولة قطر للشباب والناشئين ـ المستوى الفضي ـ التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد الآسيوي من 26 - 28 أبريل الجاري.وجاء تحقيق آل نصفان اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب الباكستاني يحيى خان 3/ 1 لينجح في تحقيق لقبه الدولي السابع خلال 2025.وبدأ اللاعب السعودي البطولة من دور الثمانية إذ إنه المصنف الأول على البطولة، وقد واجه اللاعب القطري محمد خليفة وتغلب عليه بنتيجة (3/ 0) قبل أن يلاقي اللاعب المصري يحيى الأبيض في دور الأربعة ويفوز (3/ 0).من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش الدكتور عادل العقيلي اللاعب محمد آل نصفان على توالي تحقيقه الإنجازات في 2025، وخصوصاً البطولة الكبرى الأوروبية والآسيوية، متمنياً له الاستمرار في التتويج بالألقاب التي تسجل باسمه وباسم بلاده.