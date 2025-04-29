توّج الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور فريق النصر بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025 التي احتضنتها صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، خلال الفترة من 24 - 28 أبريل الجاري بمشاركة 16 فريقاً.وتأهل النصر إلى المباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني، قبل أن يفوز على بيرسيبوليس الإيراني في المباراة النهائية.وأقيمت البطولة بالتزامن مع الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 المقامة في جدة حالياً، وشارك في دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 16 فريقاً بينها ثمانية من منطقة الغرب وثمانية من منطقة الشرق، ومثّل المملكة في البطولة نادي النصر الذي أصبح أول فريق يُتوج باللقب في النسخة الأولى من المسابقة.من جهته تسلم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر من الأمين العام للاتحاد الآسيوي، درعاً تقديرية بمناسبة استضافة الاتحاد السعودي النسخة الأولى من البطولة.