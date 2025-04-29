تكفل عضوا نادي ‫النصر‬ الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وإبراهيم المهيدب، بشراء تذاكر مباراة ‫النصر وكاواساكي‬ ضمن الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا للنخبة، وستقوم إدارة شركة ‫نادي النصر‬ بترتيب الإجراءات مع المنصة الخاصة بالتذاكر بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي ومجلس الجماهير بالنادي لتوزيعها على الجماهير بالمجان.ووصلت أسعار التذاكر للدرجة الموحدة إلى أسعار عالية تصل إلى 250 ريالاً، وانخفضت الى مبالغ أقل بعد إعلان التدخل الشرفي لتصل إلى 50 ريالاً، ومن ثم مجاناً بعد توضيح الأمير تركي بن سلمان أن الدخول سيكون بالمجان للجماهير النصراوية، على أن تتولى الإدارة النصراوية ومجلس جمهور النصر آلية توزيع التذاكر على الجماهير.وأعلن رئيس نادي النصر السابق ابراهيم المهيدب أنه ‏تم إيداع ٤ ملايين ريال (قيمة الواجهة كاملة) على أن يتولى النادي توزيعها لجمهور «الشمس»، لافتاً إلى أن الخطوة تأتي من باب التقدير لجمهور «الشمس»، متمنياً في الوقت نفسه أن تكلل الجهود بفوز النصر والتأهل للمباراة الختامية والتتويج بلقب النخبة الآسيوي.