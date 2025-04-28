امتدح مدرب الهلال جيسوس المستويات التي تقدمها أندية الهلال والنصر والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وقال: «الكرة السعودية تطورت كثيراً وبصورة ملحوظة، وأصبحت تصنع الفارق في القارة بأكملها. تواجد 3 أندية سعودية في نصف النهائي تأكيد جديد على هذا التطور واكتساح الأندية السعودية القارة الآسيوية». جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه بشقيقه الأهلي على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وأضاف: «نعرف بعضنا البعض جيداً، والأهلي يستحق التواجد في هذا الدور، وأنا كمدرب أحترم الأهلي كثيراً»، وتابع: «نعم الأهلي يملك لاعبين أجانب أكثر لكن هذا لا يعني بالضرورة فوزهم بالمباراة التي ستُلعب برتم مرتفع ومستوى عالٍ. الكل سيرى معركة كرة قدم حقيقية».وأكد جيسوس استعداد فريقه وقال: «تفاصيل صغيرة ودقيقة هي التي ستحسم المباراة وتحدد المسار. استعددنا جيداً لمباراة الغد. كل فريق من الفريقين يملك الإمكانيات والقدرات على الفوز باللقب. عملنا على تنظيم الفريق كما يجب للظهور بالصورة التي تساعدنا على تحقيق الفوز». وأضاف جيسوس: «كعادتنا سنعمل على فرض أسلوبنا لتنفيذ إستراتيجية اللعب التي نريدها لتحقيق أهدافنا. اللاعبون ومهاراتهم هي الأدوات لتحقيق ذلك».ورداً على أحد الأسئلة بخصوص أجانب الأهلي، وحول ما حدث بينه وبين مدرب غوانغجو الكوري في المباراة السابقة، قال جيسوس: «الجميع عليه أن يكون محترماً في هذه اللعبة ويحترم الخصوم، وأن لا أتصرف بأي تصرف يقلل من المتنافسين».وعن غياب كانسيلو، قال جيسوس: «خسرنا واحداً من أفضل لاعبينا في فترة حساسة. حزين لأجله كثيراً، لكن لن نغير شيئاً، فنحن معتادون على اللعب في نصف النهائي. لدينا خطة لعب وإستراتيجية سنطبقها في الملعب، وسيكون حاضراً في تدريبات الفريق في أمريكا تحضيراً لمونديال الأندية».